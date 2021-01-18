ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacaklar gelişmelerle heyecan doruklara tırmanacak. Kuruluş Osman 42. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kayı'nın yeni beyi Osman, milletini ve obasını sürekli tehdit eden tekfur Nikola'ya unutulmayacak bir cevap verecek. Kayı ve Bizans kuvvetleri savaşmak için karşı karşıya gelecek ve Nikola bununla da yetinmeyerek çevredeki diğer tekfurları da Osman Bey ve Kayılara karşı kışkırtmaya başlayacak. Bu savaş esnasında Osman çok sevdiği bir akrabasının şehadete yürüyüşüne şahit olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.