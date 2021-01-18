TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 yeni sezonuna bomba gibi başladı. Dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve eleme adayları belirleniyor. Dün akşam da yine heyecan dolu bir mücadeleyi izleyicilere yansıtan yarışmada neler yaşandı? 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki gerginlikler de ekrana yansıdı. İşte yaşananlar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmada bu hafta şu ana kadar 2 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazandı ve iki takımda birer eleme adayı çıkardı.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.
SURVİVOR YEDEK OYUNCULAR KİMLER?
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.