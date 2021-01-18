ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.

SURVİVOR YEDEK OYUNCULAR KİMLER?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.