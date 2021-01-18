Survivor Sancakay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Survivor mücadelelerinin yanı sıra yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Ön plana çıkan yarışmacılardan biri de Sancakay oluyor ve yaşı, mesleği gibi konular sorgulanıyor. İşte Survivor Gönüllüler yarışmacısı Sancakay ile ilgili detaylar…
SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?
30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı. Sancakay Ilım Morgül, 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor. Ayrıca Sancakay Ilım Morgül'ün 2016'da Rize Yeşil Çay Spor'dan futbol lisansı bulunuyor.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.