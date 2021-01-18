Survivor Sancakay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Survivor mücadelelerinin yanı sıra yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Ön plana çıkan yarışmacılardan biri de Sancakay oluyor ve yaşı, mesleği gibi konular sorgulanıyor. İşte Survivor Gönüllüler yarışmacısı Sancakay ile ilgili detaylar…