Amine Gülşe Özil kimdir? Mesut Özil eşi Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Amine Gülşe kimdir kaç yaşında nereli? Ünlü futbolcu Mesut Özil artık Türkiye'de Fenerbahçe forması giyecek. Özil'in futbol yaşamının yanı sıra özel hayatı da merak edilen konulardan birisi oldu. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Amine Gülşe kimdir kaç yaşında nereli?
AMİNE GÜLŞE ÖZİL KİMDİR?
Amine Gülşe, 30 Nisan 1993'te Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir.
Annesi ise İzmir Bergamalı'dır. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.
Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir.
İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.
Amine Gülşe ile Mesut Özil 6 Haziran 2019'da dünya evine girdiler.
İkilinin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi.
Gülşe, Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.