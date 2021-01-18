Amine Gülşe Özil kimdir? Mesut Özil eşi Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Amine Gülşe kimdir kaç yaşında nereli? Ünlü futbolcu Mesut Özil artık Türkiye'de Fenerbahçe forması giyecek. Özil'in futbol yaşamının yanı sıra özel hayatı da merak edilen konulardan birisi oldu. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Amine Gülşe kimdir kaç yaşında nereli?