Acun Ilıcalı'ya 'Ben böyle bir şey görmedim' çektirdi TV 8 izleyicisi mest oldu! Survivor'ın yeni yarışmacısı Sergen ortalığı yardı geçti... Survivor 2021 yedekten gelen yarışmacılarla güçleniyor. Yeni sezona hızlı başlayan Survivor'da gönüllüler için işler hiç iyi gitmezken, ünlüler Survivor'ın sefasını sürüyor. 4 yeni yarışmacının dengeleri nasıl değiştireceği merak edilirken öyle bir isim var ki herkes tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın 'Survivor tarihine geçti' sözleriyle anlattığı yarışmacı Sergen kimdir merak ediliyor. İşte Survivor'ın 4 yeni yarışmacısı.