Acun Ilıcalı'ya 'Ben böyle bir şey görmedim' çektirdi TV 8 izleyicisi mest oldu! Survivor'ın yeni yarışmacısı Sergen ortalığı yardı geçti... Survivor 2021 yedekten gelen yarışmacılarla güçleniyor. Yeni sezona hızlı başlayan Survivor'da gönüllüler için işler hiç iyi gitmezken, ünlüler Survivor'ın sefasını sürüyor. 4 yeni yarışmacının dengeleri nasıl değiştireceği merak edilirken öyle bir isim var ki herkes tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın 'Survivor tarihine geçti' sözleriyle anlattığı yarışmacı Sergen kimdir merak ediliyor. İşte Survivor'ın 4 yeni yarışmacısı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor.
Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.
İlk oyunlarında yarışan isimlerden Sergen, parkur hızıyla Acun Ilıcalı'ya büyük şaşkınlık yarattı.
Sergen'in parkurdaki hızından bahseden Ilıcalı "Müthiş bir parkur hızı var. Survivor tarihine geçti" ifadelerini kullandı.
İŞTE SURVIVOR'IN 4 YENİ YARIŞMACISI
SERGEN BAYAR
Survivor Sergen, 2021 Survivor yarışmasına yedek yarışmacı olarak katıldı.
Sergen Bayar modellik ve spor eğitmenliği yapmaktadır.
DUYGU SERAP SALMAN
Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.
Survivor Duygu'nun, Yunus Emre Özhan'la evli olduğu düşünülüyor.
BAHAR SEVİŞ
Survivor Bahar, Survivor 2021 yedekler arasında yer almaktadır. Yoga eğitmenliği yapan Survivor Bahar aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmaktadır. Survivor Bahar'ın oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Baharrsevis kullanıcı adıyla instagram'da yaklaşık beş bin takipçisi bulunmaktadır.
BARAN KÖSE
Survivor 2021 yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olmaya başladı. Yedekler geçen isimlerden biri de Baran Köse, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yarışmaya katılıyor. Fitness eğitmenliği yapan Baran Köse, vücudundaki dövmelerle dikkat çekiyor.