İşte Benim Stilim yarışmasındaki başarılı jüriliği ile gündeme gelen Ivana Sert kimdir? Bugün Doya Doya Moda jüri koltuğunda oturunca izleyicileri meraklandırdı ve arama motorları üzerinden hayatına dair bilgileri merak ederek araştırır oldu. Peki Doya Doya Moda yeni jürisi Ivana Sert mi oldu? Sorusunun yanıtı da belli oldu. Bundan sonraki bölümlerde Doya Doya Moda jüri koltuğunda Ivana Sert de yer alacak.