Doya Doya Moda yarışmasında yeni haftanın ilk gününde yine heyecan dolu bir rekabet vardı. Cuma günü haftanın en düşük puanını alan bir kız bir erkek yarışmacı elendi. Bugün Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı yarışmada günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 18 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
18 OCAK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 14
Ceren: 14
Birben: 19
Bahar: 4
Rabia: 14
Ayşegül: 6
Aysu: 6
Batıcan: 12Mehmet: 7
Alper: 8
Emre: 17
Ufuk: 16
Erhan: 12
Ahmet: 6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Furkan elendi. Kızlardan ise Serap yarışmaya veda eden isim oldu.
DOYA DOYA MODA ERHAN KİMDİR?
Erhan Saffar, Doya Doya Moda yarışmasında fiziği, duruşu ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Hayatı boyunca pek çok zorluklarla karşılaşması ve vücudunun pek çok yerinin kırılmasına rağmen hayatta kalmaya gayret göstermiştir. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer almıştır. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.