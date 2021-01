2000 yılının ağustos ayında Radcliffe'le beraber, Emma Watson ve Rupert Grint'in de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde oynayacağı açıklandı ve büyük bir bütçe ayrılarak çekilen film, 16 Kasım 2001'de izleyiciyle buluştu. Seçmeleri kazanmasının ardından gelişen süreci Radcliffe bir röportajında şu şekilde açıklayacaktı:

Vizyona girdikten sonra tüm dünyada izlenme rekoru kıran filmin, gördüğü büyük ilgi üzerine aynı oyuncu kadrosuyla yeni serileri çekildi. 2002'deki Harry Potter and the Chamber of Secrets'ın ardından 2004'te Harry Potter and the Prisoner of Azkaban izleyiciyle buluştu. Yine 2002'de Variety Club 'Ödül' töreninde en iyi yeni oyuncu adayı olarak gösterilen Radcliffe bu ödülün sahibi oldu ve Time Kids tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.



2005'te tamamlanan Harry Potter and the Goblet of Fire'dan sonra serinin yeni filmi Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007'de hayranlarıyla buluştu.