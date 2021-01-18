2005 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ateş Kadehi filmini özellikle fantastik ve macera konulu filmleri sevenler keyifle izleyecek. Bu akşam ekrana gelecek olan filmi ilk kez izleyecekler konusunu ve oyuncularını merak ederek gündemde sıkça sorgular oldu. Peki Harry Potter ve Ateş Kadehi konusu nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler? İşte tüm bilgiler…
HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ KONUSU NEDİR?
Harry, prestijli Üçbüyücü Turnuvası'na katılmak üzere seçilmiştir(kendi istemeden olmuştur, çünkü yaşı katılmak için küçüktür). Bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry'yi Hogwarts'ın yanı sıra, Avrupa'daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir.
Harry'nin Hogwart'daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.
HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI KİMLER?
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
DANIEL RADCLIFFE KİMDİR?
23 Temmuz 1989 yılında Fulham, Londra'da dünyaya geldi. Annesi Marcia Gresham, BBC için çekilen The Inspector Lynley Mysteries ve Walk Away and I Stumble gibi TV filmlerinde rol almış olan bir aktristti. Sussex House School'daki eğitimini City of London School'la devam ettiren Radcliffe, okulda sahnelenen oyunlarda görev alıyordu. Henüz 10 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçti. BBC için çekilen ve Charles Dickens'ın ünlü romanı David Copperfield'ın uyarlaması olan filmde, Copperfield'ın çocukluğunu canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Radcliffe için bu büyük bir fırsattı. Çünkü film iki parça halinde BBC'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Bir sene sonra Mark Pendel karakteri için aranan çocuk oyuncu sıfatlarıyla örtüştüğünü düşünerek yönetmen John Boorman, The Tailor of Panama isimli filmi için Radcliffe'i seçti. Radcliffe; Pierce Brosnan, Geoffrey Rush ve Jamie Lee Curtis gibi başarılı oyuncularla aynı yapımda yer alma şansı bulmuştu.
Ancak 2001 yılı Radcliffe'in hayatını büyük ölçüde değiştirecek olan gelişmelere gebeydi. Zira ünlü yönetmen Chris Columbus J. K. Rowling'in tüm dünyada büyük ilgi görmüş olan romanı Harry Potter'ı beyaz perdeye uyarlamak istiyordu ve Potter'ı canlandıracak olan oyuncu arayışına girmişti. Harry Potter karakterine benzerliği ve daha önce oyunculuk tecrübesi olması dolayısıyla Columbus, Radcliffe için özel bir seçme yapmak istemişti. Seçmelerde Haley Joel Osmont ve Frankie Muniz gibi güçlü rakipleri de olan Radcliffe'in anne ve babası, henüz 11 yaşında olan oğullarının bu uluslararası projede yer alıp almaması konusunda kararsızdılar ve seçmeyi kazanamazsa oyunculuğa olan ilgisini ve daha da önemlisi kendine güvenini kaybetmesinden korkuyorlardı. Bu yüzden Columbus'un davetini ilk başta reddeden ancak, "Stones in Pockets" adlı tiyatro oyununda filmin yapımcısı David Heyman ile senaryo yazarı Steve Kloves'la karşılaştıktan sonra bunu bir kez daha düşünüp olumlu yönde karar veren Alan ve Marcia, Daniel'in rolü kabul etmesi için bazı şartlar öne sürdüler. Oğullarının mümkün oldukça medyadan uzak tutulmasını ve normal bir hayat sürmesini isteyen çift, yapımcının bu şartları kabul etmesiyle Radcliffe'in seçmelere girmesine izin verdiler.
2000 yılının ağustos ayında Radcliffe'le beraber, Emma Watson ve Rupert Grint'in de Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde oynayacağı açıklandı ve büyük bir bütçe ayrılarak çekilen film, 16 Kasım 2001'de izleyiciyle buluştu. Seçmeleri kazanmasının ardından gelişen süreci Radcliffe bir röportajında şu şekilde açıklayacaktı:
Vizyona girdikten sonra tüm dünyada izlenme rekoru kıran filmin, gördüğü büyük ilgi üzerine aynı oyuncu kadrosuyla yeni serileri çekildi. 2002'deki Harry Potter and the Chamber of Secrets'ın ardından 2004'te Harry Potter and the Prisoner of Azkaban izleyiciyle buluştu. Yine 2002'de Variety Club 'Ödül' töreninde en iyi yeni oyuncu adayı olarak gösterilen Radcliffe bu ödülün sahibi oldu ve Time Kids tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.
2005'te tamamlanan Harry Potter and the Goblet of Fire'dan sonra serinin yeni filmi Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007'de hayranlarıyla buluştu.