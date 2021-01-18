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Haberler Galeri Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! 2 yıl Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Buse Varol 2. bebeğine hamile.Burak adında bir erkek evlada sahip olan çift, kızları Eliz'i kucaklarına almak için gün sayıyor. Anneliğin verdiği olgunlukla güzelliği sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alan Buse Varol, eşi Alişan ile birlikte 2021'nin ilk karının keyfini çıkardı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftten Buse Varol'a Işın Karaca'dan 'Dikkatli yürü' uyarısı ve birçok takipçisinden de yorum geldi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol, Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Hande Erçel, Oktay Kaynarca ve birçok ünlü isimden gelen kar paylaşımları...

18.01.2021 17:17 - Son Güncelleme: 18.01.2021 17:23
Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan 'dikkatli yürü' uyarısı geldi. Karnı burnunda Buse Varol, annelik olgunluğu ile dikkat çekerken, gelen paylaşım sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

30 yaşında olan oyuncu Buse Varol, son dönemde annelik güzelliği ile dikkat çekiyor. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Alişan'ın eşi Buse Varol, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde 2 yıl boyunca rol aldığı halleri ve şimdiki hali ile sosyal medyada adından söz ettirirken, 2021'nin ilk kar yağışının gerçekleşmesi ile gelen paylaşım yerini telaşa bıraktı.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

İstanbul'a kar yağması ile birlikte ünlülerden gelen kar paylaşımlarında yerini alan Alişan ve eşi Buse Varol, Işın Karaca'yı endişelendirdi. Karaca, Varol'a 'Dikkatli yürü' uyarısında bulundu.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan

Geçtiğimiz günlerde ilk doğumunda 32 kilo aldığını, şimdi ise sadece 9-9,5 kiloyla son haftalara girdiğini belirten karnı burnunda Buse Varol'un son hali ise hayran bıraktı.

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Buse Varol

2021'in ilk karı düştü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Magazin dünyasından isimler de hem çocukları hem de kendilerinin eğlendiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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