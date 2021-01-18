Haberler Galeri Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! Karnı burnunda Buse Varol'un Arka Sokaklar dizisindeki halinden eser yok...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un kar keyfine 'dikkatli yürü' uyarısı! 2 yıl Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Buse Varol 2. bebeğine hamile.Burak adında bir erkek evlada sahip olan çift, kızları Eliz'i kucaklarına almak için gün sayıyor. Anneliğin verdiği olgunlukla güzelliği sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alan Buse Varol, eşi Alişan ile birlikte 2021'nin ilk karının keyfini çıkardı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftten Buse Varol'a Işın Karaca'dan 'Dikkatli yürü' uyarısı ve birçok takipçisinden de yorum geldi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol, Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Hande Erçel, Oktay Kaynarca ve birçok ünlü isimden gelen kar paylaşımları...

18.01.2021 17:17 - Son Güncelleme: 18.01.2021 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





