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    • Magazin
    • 18.01.2021 22:31
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    • 18.01.2021 22:32
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    Hamdi kim köpek! nda casusun desisesi bitmek bilmiyor astarı kanla dolacak

    Hamdi kim köpek! nda casusun desisesi bitmek bilmiyor astarı kanla dolacak. Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni yıldaki ilk bölümüyle yarın izleyici karşısına çıkacak. 179. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hayriye Ana'nın ölümüyle Çakırbeyli ailesinin tüm fertlerinin yasa boğulduğu görülüyor. Ayrıca Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içerisindeki Ebru Fuat ile görüşerek Hızır'ı öldürmesi karşılığında yurt dışına çıkma üzere izin istiyor. İşte EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    takvim.com.tr
    EDHO 179. bölüm fragmanında acı veda!

    Kimsesiz Doğan Baba'nın "Hamdi kim köpek ki gidip onu yakalıyorsunuz? Eline silah değil, düşmanın eli lazım." sözlerinin dikkat çektiği EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle heyecanın dozu iyice artacak. Fuat ile görüşme yapan Hamdi, Kimsesiz Doğan'ın masaya dönmesi durumunda savaşı kaybedecekleri açık açık ona söyleyerek ikazlarda bulunuyor. Fırtınalı bir giriş yapan Kimsesiz Doğan ise Alparslan'a Hamdi'nin beş paralık bir adam olmadığını söylüyor ve yapılması gereken tüm her şeyi onun paylaşıyor. 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölümüyle Çakırbeyli ailesinin tüm üyeleri büyük bir yıkıma uğruyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "İşte şimdi öksüz kaldık..."

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

    ACI VEDA

    Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

    ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

    Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

    HAİN ORTAYA ÇIKACAK

    İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

    KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

    Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

    ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

    Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

    KAYA'NIN PLANI

    Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

    FAÇALILARA BASKIN

    Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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    Haberler Magazin Hamdi kim köpek! EDHO 179. bölüm fragmanında casusun desisesi bitmek bilmiyor astarı kanla dolacak