Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Dün akşamki Survivor son bölümde büyük bir mücadele vardı, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı ödül oyunu için ellerinden gelenin en iyisini sarf etti. Gergin anların da yaşandığı oyunda kim galip geldi, ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar...