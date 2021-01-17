Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Dün akşamki Survivor son bölümde büyük bir mücadele vardı, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı ödül oyunu için ellerinden gelenin en iyisini sarf etti. Gergin anların da yaşandığı oyunda kim galip geldi, ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar...
BÜYÜK GERGİNLİK!
Öte yandan ödül oyununda Steven ve Çağrı arasında büyük gerginlik yaşandı.Steven'ın oyunu kazandıktan sonra yaptığı sevinç hareketi sonrası Çağrı sert bir uyarıda bulundu ve ortam gerildi.Araya yarışmacıların girmesiyle ortalık sakinleşti. Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerilim geceye damga vurdu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
İki takım arasında kıyasıya yaşanan rekabet sonrası Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bir ismin adını yazmak zorunda kaldı. O isim ise Gönüllüler takımından gelen İlayda oldu.Adının çıkmasından sonra açıklama yapan İlayda şu ifadelere yer verdi:Takım arkadaşlarıma göre bir tık daha geriden geliyorum. Yazmalarını mantıklı buluyorum ama ben bu takımdayken savaşmayı öğrendim. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağım saygı duyuyorum.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.