2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.