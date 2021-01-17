Survivor 2021 büyük bir heyecanla izleniyor, mücadelelerin yanı sıra yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Sessiz görünen Çağrı Atakan'ın dün Steven ile büyük bir tartışma yaşaması izleyicileri oldukça şaşırttı. Sonrasında Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan nereli, mesleği ne? Araştırmaları yapılmaya başlandı. İşte hayatına dair tüm bilgiler…
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.
ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER
2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
2017 – Çukur (Remzi)
2007 – Arka Sıradakiler