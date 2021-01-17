Son dakika haberi... Sunucu Öykü Serter 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6'lık depremin ardından sosyal medyada provokatif açıklamalar yaptı.
Devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak garip yorumlarda bulunmuştu.
Bunun üzerine bir vatandaş sunucunun halkı galeyana getirdiğine dair ihbarda bulunmuştu.
Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
ÖYKÜ SERTER SUÇUNU KABUL ETTİ
Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu Twitter'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı.
Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu.