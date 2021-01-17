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    • 17.01.2021 06:59
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    • 17.01.2021 06:59
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    Son dakika: i sonrası provokatif açıklamalarda bulunmuştu: Suçunu kabul etti

    Son dakika haberi... 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6'lık depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden provokatif açıklamalarda bulunmuştu. Öykü Serter'in skandal açıklamalarının ardından soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu 'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı. Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu.

    Sabah
    Suçunu kabul etti

    Son dakika haberi... Sunucu Öykü Serter 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6'lık depremin ardından sosyal medyada provokatif açıklamalar yaptı.

    Devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak garip yorumlarda bulunmuştu.

    Bunun üzerine bir vatandaş sunucunun halkı galeyana getirdiğine dair ihbarda bulunmuştu.

    Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

    ÖYKÜ SERTER SUÇUNU KABUL ETTİ


    Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu Twitter'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı.

    Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu.

    Devletin İzmir depreminin ardından bölgeye yağdırdığı yardımları görmezden gelen Serter'e, vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
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