Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.01.2021 00:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2021 00:31
    ABONE OL

    de bir zamanlar gençti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı ...

    'nin sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da '' rolünü oynayan , başarılı performansı ile herkesin gönlünde taht kurdu. EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si, Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki Oktay Kaynarca'nın gençlik halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca yıllar içindeki değişimi...



    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, atv izleyicisi tarafından ilgiyle takip ediliyor.



    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans herkesin gönlünü fethetti.



    Dizinin 'Hızır Çakırbeyli'si Kaynarca'nın yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.



    İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Hızır Reis de bir zamanlar gençti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca...