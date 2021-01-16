Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, atv izleyicisi tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans herkesin gönlünü fethetti.
Dizinin 'Hızır Çakırbeyli'si Kaynarca'nın yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca