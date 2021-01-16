Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor'ın yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıran kırana mücadelesi sürüyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de İlayda Şeker oldu. İzleyiciler de Survivor İlayda hakkında araştırma yapıyor.