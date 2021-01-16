Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor İlayda kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor'ın yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıran kırana mücadelesi sürüyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de İlayda Şeker oldu. İzleyiciler de Survivor İlayda hakkında araştırma yapıyor.
ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ
Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:
"Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum."
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.