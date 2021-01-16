Sosyal medya Serdar Ortaç'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi hakkında yapılan yorumlarla yıkılıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi koronavirüs hakkında geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada bir sayfanın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili paylaşımının ardından altına "Serdar Ortaç değil mi?" yorumları yapıldı. Paylaşıma binlerce beğeni yağarken Serdar Ortaç ile Wang Yi arasındaki benzerlik bu kadarı da olmaz dedirtti. Binlerce kullanıcı konu hakkında gönderi paylaşırken aynı zamanda paylaşımların altına yorumlar da üst üste geldi.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyada bir sayfanın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili paylaşımının ardından altına "Serdar Ortaç değil mi?" yorumları yapıldı. Paylaşıma binlerce beğeni yağarken Serdar Ortaç ile Wang Yi arasındaki benzerlik bu kadarı da olmaz dedirtti.