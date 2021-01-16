İpi çekilecek başka yere çoktan gitti! Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Saflık tezgahı elinde patlıyor

Saflık tezgahı elinde patlayacak Çukurova'da peş peşe üçüncü veda! İpi çekiliyor başka yere çoktan gitti. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılacağı konuşuluyor. Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ayrılıkları izleyicileri şok etmişti. Uğur Güneş'in ayrılmasıyla birlikte sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni yılda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. Ortaya atılan son iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziye gelecek bölümlerde veda edecek.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.