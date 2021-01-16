İbo Show konukları kimler? 16 Ocak İbo Show programa katılacak isimler!

İBO SHOW HAKKINDA

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, Atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir.

Toplam 18 sezon, 642 bölüm yayımlandı. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in Youtube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanam program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir. 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı.