Bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gerek özel hayatı gerekse de giyim tarzıyla gündemden düşmüyor.
İtalya'nın Roma şehrinde ATV tipi motor üzerinde poz veren Can Yaman, pozundan çok kombiniyle konuşuldu.
Can Yaman'ın giydiği Franko Armondi markalı kabanın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Yaman'ın giydiği kürk yakalı kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam çekimi için İtalya'ya gitti. Yakışıklı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi.
İtalyan magazin dergisi, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yaptı.
Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.
İtalyan basını da ünlü sunucunun, eski aşkı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etti. Diletta Leotta ile eski aşkının hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi.
İtalyan güzelin, eski sevgilisi ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkatlerden kaçmadı. Diletta Leotta'nın yakınları ise İtalyan gazetelerine, "Daniele'ye geri dönüşü yok. Can'la da durumu yakında belli olacak" dedi.