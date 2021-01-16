Dünyaca ünlü model Gigi Hadid geçtiğimiz sene doğum yapan ünlüler arasında yerini aldı.
Gigi Hadid doğumunu her ne kadar koronavirüs pandemisinin ortasında yapsa da bebeği ile sık sık yürüyüş yaparken görünüyor.
Bebeği ile yaptığı yürüyüşlerde de anne stili gözlerden kaçmadı.
Gigi Hadid'in anne stilini görenler çok beğendi.
Anne olduktan sonra da şıklığından ödün vermeyen Gigi, hem kısa sürede eski formuna kavuştu, hem de birbirinden trend seçimleriyle adeta kendi ligini oluşturdu.
Doğumundan sonra ilk çıkışında siyah tayt ve Dr. Martens botlarıyla eşleştirilmiş büyük boy tüylü kuşaklı bir palto giydi ve aksesuar olarak Brixton şapka, The Row x Oliver Peoples güneş gözlüklerini taktı.
Bebeğini gezdirmek için ise Bugaboo markasının 6700 TL değerindeki bebek arabasını tercih ediyor.
Bir sonraki çıkışında ise uzun bir Thom Browne fitilli palto, 8250 TL değerinde Louis Vuitton şapka, The Row x Oliver Peoples güneş gözlüğü ve yine Dr. Martens botlarla gördük.
Bu görünümlerden sonra uzun bir süredir karşımıza çıkmasa da geçtiğimiz hafta yine kendisinden yeni görünümler almaya başladık. Louis Vuitton şapkası, Mango paltosu, Dear Frances çizmeleri ve DMY BY DMY güneş gözlükleriyle yine çok şıktı.
Bir sonraki kombininde spor tarza geçiş yapan Gigi Hadid'in ilk olarak tayt içindeki güzel fiziği dikkatleri çekti.
Bu görünüm için ise Wardrobe. NYC markasının şişme montunu ve taytını Nike spor ayakkabılar ile kombinlemeyi tercih etmiş.
Son olarak da aynı şişme montu, Louis Vuttion'un galaksi desenli havuç pantolonu, Prada'nın Linea Rossa güneş gözlükleri ve Reebok spor ayakkabılar ile giymeyi tercih etti.