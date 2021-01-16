Defteri dürüldü artık ekranlarda olmayacak veda sinyalleri! Acun Ilıcalı'dan flaş karar ilerleyen haftalarda...

TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen diziyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. O dizinin ilerleyen haftalarda ekranlarda olmayacağı konuşuluyor. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen'de kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşamıştı. Özellikle son zamanlarda TV 8' de bazı projelerin hayat geçmesiyle ortalık karıştı. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapması ve Survivor'ın 9 Ocak'ta başlamasıyla birlikte gözler TV8'in yeni yıldaki program akışına çevrildi. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan dizinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer alıyor.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.