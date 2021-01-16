Defteri dürüldü artık ekranlarda olmayacak veda sinyalleri! Acun Ilıcalı'dan flaş karar ilerleyen haftalarda...

TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen diziyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. O dizinin ilerleyen haftalarda ekranlarda olmayacağı konuşuluyor. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen'de kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşamıştı. Özellikle son zamanlarda TV 8' de bazı projelerin hayat geçmesiyle ortalık karıştı. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapması ve Survivor'ın 9 Ocak'ta başlamasıyla birlikte gözler TV8'in yeni yıldaki program akışına çevrildi. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan dizinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer alıyor.
O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR
Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye ve Survivor 2021 sezonunun başlayacak olması, programların çakışmasına neden oldu .
Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.
TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.
Öte yandan dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?
Doğduğun Ev Kaderindir'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?
TV 8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.
Sosyal medyada Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.
Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi.
Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.