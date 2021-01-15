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    • Magazin
    • 15.01.2021 23:38
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    • 15.01.2021 23:44
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    dizisinin yeni bölümüne damga vuran sahne! , atalarının mirasını böyle öğrendi: "Peki babanın intikamı..."

    ATV'de yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen dizisinin 3. böülümü yayınlandı. Dizide 'ın canlandırdığı AKINCI karekteri kendisine emanet edilen mirası ile karşılaştı. İşte AKINCI dizisinin 3. yeni bölümünde geceye damga vuran o anlar...


    Her hafta cuma günü ekranlara gelen Akıncı, yine güzel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.



    Dizi, bu hafta 3. bölümü ile yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.



    AKINCI MİRASI ÖĞRENDİ
    3. bölüm Akıncı'nın devraldığı mirası ile başladı.



    Akıncı 7 yıl önce kendisine emanet edilen bayrağı öğrendi.



    Başta gerçeği kabul etmek istemeyen Akıncı, gerçeği öğrenince mirasına sahip çıktı.



    AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
    Akıncı'nın konusu, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.
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    Haberler Magazin AKINCI dizisinin yeni bölümüne damga vuran sahne! Fatih, atalarının mirasını böyle öğrendi: "Peki babanın intikamı..."