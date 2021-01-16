Salı günlerinin efsanesi olarak tabir edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası gözler hain ismin akıbetine çevrildi. Ceylan, Bahar'ı tuzağa düşürdüğünü zanneden Ebru'ya baka baka hainlikle ilgili sözler söyledi. Zaten Tipi de telefonla konuşan Ebru'yu yakalamış ve "Gizli olanı sevmem" diyerek açık açık bir şey söylemeye çalışmıştı. Bir yandan da vefat eden eşi Gönül'e kavuşmaya çalışan Tipi masada inatla infaz edilmek için uğraşsa da Hızır buna son anda müdahale etti. Masanın kuralını hatırlatarak masada liderlik eden birinin başka bir üye yerine infaz edilebileceğini söyledi. Heyecan dolu sahnelerin ardından EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar ve yeni katılacak oyunlar heyecanla bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte son bölümün efsane final sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun yeni bölümü gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul ve 'urtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye başka isimlerin dahil olup olmayacağı merak konusu.