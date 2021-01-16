Salı günlerinin efsanesi olarak tabir edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası gözler hain ismin akıbetine çevrildi. Ceylan, Bahar'ı tuzağa düşürdüğünü zanneden Ebru'ya baka baka hainlikle ilgili sözler söyledi. Zaten Tipi de telefonla konuşan Ebru'yu yakalamış ve "Gizli olanı sevmem" diyerek açık açık bir şey söylemeye çalışmıştı. Bir yandan da vefat eden eşi Gönül'e kavuşmaya çalışan Tipi masada inatla infaz edilmek için uğraşsa da Hızır buna son anda müdahale etti. Masanın kuralını hatırlatarak masada liderlik eden birinin başka bir üye yerine infaz edilebileceğini söyledi. Heyecan dolu sahnelerin ardından EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar ve yeni katılacak oyunlar heyecanla bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte son bölümün efsane final sahnesi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun yeni bölümü gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul ve 'urtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye başka isimlerin dahil olup olmayacağı merak konusu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.
Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.
Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.
EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR
Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.
Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
CEYLAN KİME SIKACAK?
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.