Cerkutay Osman Bey'e gardaş olasın! Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Papa'nın yolladığı 3 hain obada alplerin ve halkın içinde kol geziyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Osman Bey kendisine yanlış yapan hiç kimseyi cezasız bırakmadı. Targun'un Bala Hatun'u zehirlediğini öğrenen Osman, ilk başta onu obadan sürdü. Flatyos'un kaçmasından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a aynı cezayı verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanının yayınlanması bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte son bölüme damgasını vuran sahne

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.