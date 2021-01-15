Doya Doya Moda yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu anlar vardı. Günün konsepti maskeli baloydu, haftanın en yüksek puanını alan bir kız bir erkek yarışmacı birinci oldu. Peki 15 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Değişen formatla birlikte yarışan kız ve erkek yarışmacılar jürilerden puanlarını aldı. Peki Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler…
15 OCAK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Rabia: 40
Ayşegül: 21
Serap: 20
Birben: 38
Özde: 28
Bahar: 26
Ceren: 34
Ufuk: 36
Erhan: 31
Furkan: 22
Emre: 38
Batıcan:31
Ahmet: 26
Mehmet:28
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Furkan elendi. Kızlardan ise Serap yarışmaya veda eden isim oldu.
KONUK JÜRİ ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?
1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 14 yaşında İtalyan Lisesi'nde okurken Marie Claire'in ilk Türkiye sayısının kapağına çıkan Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçildi.
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Bir süre modellik yaptıktan sonra Hollandalı mühendis Watze de Vries ile evlenerek Hollanda'ya yerleşmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.
DOYA DOYA MODA EMRE KİMDİR?
Emre Ateş 26 yaşındadır. Tiyatro oyunculuğuyla uğraşan Emre Ateş İstanbul'da doğmuştur. Pandemi sebebiyle tiyatro oyunculuğunu bırakıp butik işletmektedir. Heykelcilik ve ressamlık ile ilgilenmektedir.