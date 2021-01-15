Doya Doya Moda yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu anlar vardı. Günün konsepti maskeli baloydu, haftanın en yüksek puanını alan bir kız bir erkek yarışmacı birinci oldu. Peki 15 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Değişen formatla birlikte yarışan kız ve erkek yarışmacılar jürilerden puanlarını aldı. Peki Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler…