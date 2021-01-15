Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Kaptanlar kimler oldu? 14 Ocak Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşamki Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar gelişmeleri merak ediyor. İşte Survivor ödül oyunu mücadelesinde yaşananlar...
KAPTANLAR KİMLER OLDU?
14 Ocak perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde; bu yıl yarışmaya dahil olan kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda Ünlüler takımı kaptanı Barış, Gönüllüler takımı kaptanı Reşat seçildi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından zorlu parkurda yemek ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Sunucu Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıların kurufasülye - pilav yemeği kazanacağını açıkladı.
Zorlu mücadelede İsmail-Meryem ile Poyraz-Aleyna karşılaşması oyunun kaderini belirledi. 8-8 devam eden skor İsmail'in son atışıyla ünlüleri öne geçirdi. İlk oyunu böylece ünlüler takımı kazandı.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'un keyifli oyunlarından olan Anlat Bakalım için bu sezonun yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı oyunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçla gönüllüler takımı bisküvi ödülünü almış oldu.
SURVİVOR REŞAT KİMDİR?
Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.