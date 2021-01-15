ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'un keyifli oyunlarından olan Anlat Bakalım için bu sezonun yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı oyunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçla gönüllüler takımı bisküvi ödülünü almış oldu.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.