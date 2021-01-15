Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bu hafta Gönüllüler Takımı'ndan Reşat, Dora ve Sena arasından elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Sena olduğunu açıkladı. Programın hangi günler yayınlandığını merak eden izleyiciler
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
İşte 15 Ocak 2021 TV 8 yayın akışı;
15 OCAK 2021 TV 8 YAYIN AKIŞI
17.45 Survivor Panaroma
20.00 Kırmızı Oda - Yeni Bölüm
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam yayınlanan bölümde Ünlüler ve Gönüllüler Takımı arasında kıran kıran bir mücadele yaşandı. 8-8 devam eden skor İsmail'in son atışıyla ünlüleri öne geçirdi. İlk oyunu böylece Ünlüler Takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.