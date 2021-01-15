Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bu hafta Gönüllüler Takımı'ndan Reşat, Dora ve Sena arasından elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Sena olduğunu açıkladı. Programın hangi günler yayınlandığını merak eden izleyiciler

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

İşte 15 Ocak 2021 TV 8 yayın akışı;