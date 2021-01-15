Cuma akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu denedi. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte gözler Payitaht Abdülhamid 135. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener.
Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan'ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan'ın kaderini Saliha'ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan'ı kaybedecektir.
Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir.
Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır.
Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer.
Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.
Tüm Paşaların postaneye gelmesi ile işler iyice karışır. Abdülhamid, Mason Paşa kim sorusunun cevabını Manyas'a oynadığı oyunla alacağına emindir.
Selanik'e Mason toplantısına Mason Paşayı ulaştırma çabasında olan Manyas'a bir oyun daha kurulur. Saraydan uzak bir hayat geçiren, hafiyelikte oldukça mahir Şehzade Ahmet Nuri Efendi artık devrededir.
Büyük loca olarak ilk toplantılarını gerçekleştirmek isteyen Masonlar bu toplantıda yüzlerini birbirilerine de ifşa edeceklerdir. Mason Paşa'nın güzergahını elde etmek isteyen Ahmet Nuri Efendi'yi türlü zorluklar bekler.
Mahmut Paşa ise üvey ablası Sabuha'nın mirasını almakta kararlıdır. Miras için önündeki tek engel olan yeğeni Kani'ye oyunlar oynamaya devam eder. Karekin kardeşi Armen'in ölümü üzere Eşref'ten intikam almanın peşine düşer. Söğütlü ve Nadir Efendi ile beraber karşı plan yapan Eşref Aziz'i Karekin'le büyük hesaplaşma beklemektedir.