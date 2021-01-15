Cuma akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu denedi. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte gözler Payitaht Abdülhamid 135. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener.