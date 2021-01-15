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    • 15.01.2021 12:45
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    • 15.01.2021 12:45
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    , kaç yaşında? Survivor 2021 hangi dizilerde oynadı?

    TV8’in fenomen yarışması Survivor 2021 başladı ve en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan , kaç yaşında sorgulamaları da başladı. Daha önce pek çok dizi ve filmlerden tanıdığımız başarılı ve güzel oyuncu ’in hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Survivor 2021 Öykü Çelik hangi dizilerde oynadı? Survivor 2021 Ünlüler takımında mücadele eden Öykü Çelik hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında?

    Survivor 2021 mücadelesinde yarışmacıların hayatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle ünlüler takımındaki isimlerin hayatlarına dair bilgiler araştırılıyor. Bu noktada Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Öykü Çelik hangi dizilerde oynadı? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte başarılı ve güzel oyuncu Öykü Çelik'in hayatına dair merak edilen bilgiler…

    ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

    2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

    Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa'ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa'ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

    Filmleri:

    2008 Cin Geçidi Bahar

    2009 Kanımdaki Barut

    2010 Mahpeyker Kösem Sultan

    2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

    2019 Kapan

    Dizileri:

    2008 Akasya Durağı

    2009 Kasaba

    2010 Gönülçelen

    2011 Nuri

    2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

    2012 Benim için Üzülme

    2014 Ağlatan Dans

    2014 Yeşil Deniz

    2015 Poyraz Karayel

    2015 Darbe

    2016 Hayat Sevince Güzel

    2017 Savaşçı

    2019 Diriliş Ertuğrul

    2020 Şeref Sözü
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    Haberler Magazin Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Öykü Çelik hangi dizilerde oynadı?