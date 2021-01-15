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    • 15.01.2021 14:02
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    • 15.01.2021 14:02
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    ve İtalyan spor spikeri aşkında ikinci perde! Bu hikayede yanan Can Yaman mı oldu, meğer...

    Adı pek çok isimle anılan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde izdihamlar çıkaran 'ın aradığı aşkı İtalya'da bulduğu, ünlü spor spikeri  ile aşk yaşamayı başladığı iddia edilmişti. İtalyan basını Can Yaman ve Diletta Leotta oldukça samimi görüntülerini servis etmişti. Ancak çarşı pazar karıştı. İtalyan basını tarafından Can Yaman'ın yeni aşkı Diletta Leotta ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski sevgilisini kıskandırmaya çalıştığı iddia edilen Diletta Leotta'nın adı daha önce de Zlata Ibrahimovic'le anılmıştı. Detaylara bakalım.

    Can Yaman-Diletta Leotta aşkı... 'Eski sevgili' şoku!

    Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam çekimi için İtalya'ya gitti. Yakışıklı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi.

    İtalyan magazin dergisi, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yaptı.

    İtalyan basını, ünlü sunucunun, eski aşkı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etti.

    Diletta Leotta ile eski aşkının hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi.

    İtalyan güzelin, eski sevgilisi ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

    Diletta Leotta'nın yakınları ise İtalyan gazetelerine, "Daniele'ye geri dönüşü yok. Can'la da durumu yakında belli olacak" dedi.

    ÇİÇEKLER CAN YAMAN'DAN MI?

    Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.

    Leotta'nın adı daha önce birlikte bir reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le de anılmıştı.
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    Haberler Magazin Can Yaman ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta aşkında ikinci perde! Bu hikayede yanan Can Yaman mı oldu, meğer...