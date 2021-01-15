Ekin Mert Daymaz 'aşığım' diyerek açıkladı! 2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan, son olarak "Gençliğim Eyvah" adlı dizide Ahmet Asmalı rolünü canlandıran Ekin Mert Daymaz, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Daymaz, hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekin Mert Daymaz, Bi' Başka YouTube kanalında oyunculuğa başladığı ilk dönemde işine saygı duymadığını belirterek, "Geçen seneye kadar işimi ne aşkla yapıyordum ne de meslek olarak bakıyordum. Gerçekten en başında çalışmadım çabalamadım. Kabul etmedim bunu mesleğim olarak. İşime saygı duymadım. Eğlence benim için daha önemliydi. Ama bu durum son bir senedir çok değişti" dedi.

Kendi jenerasyonundan birçok oyuncunun tembellik yaptığını belirten Daymaz, "Benim de zamanında yaptığım gibi tembellik yapan çok oyuncu var. Ama gerçekten çabalayan ve çalışan zaten çok iyi yerlere geliyor. Çevremizde de örnekleri var. Sıyrılıyorlar aradan" şeklinde konuştu.

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

Herhalde Pandeminin en büyük faydasını gören insanlardanım. Hayattan soğudum diyemem. Görmediğim yönlerimi gördüm. Kendimle baş başa kaldım. Normal bir zamanda bunu yapamıyoruz. Ya çevremiz çok kalabalık oluyor ya da bu durumdan kaçıyoruz. Ama burada mecburen kendimle baş başa kalma durumunu deneyimledim, sorguladım. Hiç sormazdım, dağınık bir adamdım. Önemsemezdim hiçbir şeyi. Dönüp geçmişte yaptıklarıma, hatalarıma baktım. Gelecekte neler istediğimi düşündüm. O yüzden bu süreç benim için çok faydalı geçti.