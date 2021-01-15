15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanısıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Prime time kuşaiında ise Arka Sokaklar, Ramo, Akıncı ve Survivor arasındaki mücadele nefes kesecek. Peki, dün en çok hangi dizi izlendi? 15 Ocak Cuma reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.
15 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 15 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1.ARKA SOKAKLAR KANAL D
2.KIRMIZI ODATV8
3.ESRA EROL'DAATV
4.SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABERFOX
5.RAMO SHOW TV
6.ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D
7.MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
8.SHOW ANA HABER SHOW TV
9.SON YAZ FOX
10.AKINCI ATV
ATV 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
TRT 1 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2021
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Kırmızı Oda
Show TV 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
08:00 06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Molla Ahmed
09:30 Cuma Sohbetleri
11.30 Hz. Yusuf
13.15 Bir Garip Aşk
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim