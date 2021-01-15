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    • 15.01.2021 17:03
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    15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, , Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

    15 Ocak reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. 'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları savaşında hafta ortası geride kaldı. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar merak edilerek araştırılıyor ve öğrenilmek isteniyor. Öne çıkanlar arasında Akıncı, , Akrep ve Son Yaz var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? İşte 15 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları...

    15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

    Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanısıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Prime time kuşaiında ise Arka Sokaklar, Ramo, Akıncı ve Survivor arasındaki mücadele nefes kesecek. Peki, dün en çok hangi dizi izlendi? 15 Ocak Cuma reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

    15 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    15 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 15 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1.ARKA SOKAKLAR KANAL D

    2.KIRMIZI ODATV8

    3.ESRA EROL'DAATV

    4.SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABERFOX

    5.RAMO SHOW TV

    6.ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D

    7.MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV

    8.SHOW ANA HABER SHOW TV

    9.SON YAZ FOX

    10.AKINCI ATV

    ATV 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı


    KANAL D 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar


    STAR TV 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep



    TRT 1 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

    TV8 15 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Survivor 2021
    13:45 Doya Doya Moda
    17.45 Survivor Panaroma
    20:00 Kırmızı Oda

    Show TV 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

    08:00 06:00 Çocuktan Al Haberi
    07:30 Yeni Gelin
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:30 Adını Feriha Koydum
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo


    Kanal 7 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Molla Ahmed
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11.30 Hz. Yusuf
    13.15 Bir Garip Aşk
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?