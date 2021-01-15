15 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanısıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Prime time kuşaiında ise Arka Sokaklar, Ramo, Akıncı ve Survivor arasındaki mücadele nefes kesecek. Peki, dün en çok hangi dizi izlendi? 15 Ocak Cuma reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.