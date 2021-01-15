Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimine inanamayacaksınız.

Son 20 yıl içerisinde karizması ve oyunculuğuyla ses getiren isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz yıllarda Sinem Kobal ile evlendi.