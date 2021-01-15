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    • 15.01.2021 23:19
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    • 15.01.2021 23:19
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    Bu fotoğraf çok konuşulur! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu 'nun şaşırtan değişimi!

    Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu 'nun değişimine inanamayacaksınız. Son 20 yıl içerisinde karizması ve oyunculuğuyla ses getiren isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz yıllarda ile evlendi. Özel hayatı en çok merak edilen isimlerin başında gelen İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

    Bu fotoğraf çok konuşulur

    Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimine inanamayacaksınız.

    Son 20 yıl içerisinde karizması ve oyunculuğuyla ses getiren isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz yıllarda Sinem Kobal ile evlendi.

    Özel hayatı en çok merak edilen isimlerin başında gelen İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

    İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...


    Kenan İmirzalıoğlu


    Demet Akalın


    Gülşen Bubikoğlu

    Kıvanç Tatlıtuğ


    Adile Naşit


    Serdar Ortaç


    Ajda Pekkan


    Burak Özçivit


    Merve Erdoğan


    Alişan


    Neslihan Atagül
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    Haberler Magazin Bu fotoğraf çok konuşulur! Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun şaşırtan değişimi!