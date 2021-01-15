Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimine inanamayacaksınız.
Son 20 yıl içerisinde karizması ve oyunculuğuyla ses getiren isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz yıllarda Sinem Kobal ile evlendi.
Özel hayatı en çok merak edilen isimlerin başında gelen İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.
İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Kenan İmirzalıoğlu
Demet Akalın
Gülşen Bubikoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ
Adile Naşit
Serdar Ortaç
Ajda Pekkan
Burak Özçivit
Merve Erdoğan
Alişan
Neslihan Atagül