Survivor Sancakay kimdir? TV 8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve anlat bakalım heyecanı yaşanacak. Gönüllüler Takımı'nda dikkat çeken isimler arasında Sancakay Ilım Morgül isimli yarışmacı da yer almakta. Peki, Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...
SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.
İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.
2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.
Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisidir.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.
11 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu.