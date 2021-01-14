Survivor Sancakay kimdir? TV 8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve anlat bakalım heyecanı yaşanacak. Gönüllüler Takımı'nda dikkat çeken isimler arasında Sancakay Ilım Morgül isimli yarışmacı da yer almakta. Peki, Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.