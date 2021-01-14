Merakla beklenen Survivor 5. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Bu akşam izlenecek olan Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük mücadele yaşanacak ve ödül oyunu için en iyi çabayı gösterecekler. Gönüllüler takımında anlaşmazlık ise oldukça dikkat çekti, Sancakay'ın gidişiyle ilgili yapılan yorumlar da fragmanda ön plana çıkanlar arasında. Survivor Anlat Bakalım oyunuyla ida yarışmacılar eğlenecek.