Merakla beklenen Survivor 5. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Bu akşam izlenecek olan Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük mücadele yaşanacak ve ödül oyunu için en iyi çabayı gösterecekler. Gönüllüler takımında anlaşmazlık ise oldukça dikkat çekti, Sancakay'ın gidişiyle ilgili yapılan yorumlar da fragmanda ön plana çıkanlar arasında. Survivor Anlat Bakalım oyunuyla ida yarışmacılar eğlenecek.
SURVİVOR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.
12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.
Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.
SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI
1. Poyraz
2. Reşat
3. Ayşe
4. Emin
5. Hanzade
6. Yunus Emre
7. Steven
8. Dora
9. Aleyna
10. Sena
11. Sancakay