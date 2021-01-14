Sema Öztürk kimdir? Doya Doya Moda konuk jürisi Sema Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TV8'in fenomen yarışması Doya Doya Moda'ya bugün konuk jüri olarak katılan Sema Öztürk'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?
Sema Öztürk, 23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kral Tv'de Vj'lik ve sunuculuk yaptı.
"Şaka Gibi" , "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün ne giysem final programı sunuculuğu", "Dokun Bana", "Formula 1 sunumu", "2oda1 salon" programlarının sunuculuğunu yaptı.
"Karadayı", "Hacı", "Melekler Adası","Karamelek", "Ayrılsak da Beraberiz", "Meryem" dizilerinin yanı sıra "Deli Dumrul" ve "Avrupalı" sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.
Sema Öztürk, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.
2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.