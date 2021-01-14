SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kral Tv'de Vj'lik ve sunuculuk yaptı.

"Şaka Gibi" , "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün ne giysem final programı sunuculuğu", "Dokun Bana", "Formula 1 sunumu", "2oda1 salon" programlarının sunuculuğunu yaptı.