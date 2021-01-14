Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı, Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Konuk jüri Sema Öztürk de kombinlerle ilgili yorumlarda bulundu. Değişen formatla birlikte Cuma akşamı yani yarın en düşük puanı alan bir kız bir de erkek yarışmacı elenecek. 14 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.