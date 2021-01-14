Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı, Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Konuk jüri Sema Öztürk de kombinlerle ilgili yorumlarda bulundu. Değişen formatla birlikte Cuma akşamı yani yarın en düşük puanı alan bir kız bir de erkek yarışmacı elenecek. 14 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
14 OCAK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 16
Ceren: 19
Birben: 20
Bahar: 15
Rabia: 16
Ayşegül: 14
Serap: 8
Batıcan: 20
Mehmet: 17
Furkan: 15
Emre: 16
Ufuk: 17
Erhan: 14
Ahmet: 6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Gülnaz oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi.
BATICAN KARALAR KİMDİR?
Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.