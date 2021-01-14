EDHO’ya bomba transfer! Tüm dengeler değişecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen EDHO 179.bölüm fragmanı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki merakla ve heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıca fenomen dizi EDHO'ya dengeleri değiştirecek bomba bir transfer gerçekleşti. Başarılı oyuncu Levent Sülün EDHO'nun kadrosuna katıldı ve yeni bölüm itibariyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Levent Sülün kimdir? İşte merak edilenler…