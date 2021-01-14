EDHO’ya bomba transfer! Tüm dengeler değişecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen EDHO 179.bölüm fragmanı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki merakla ve heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıca fenomen dizi EDHO'ya dengeleri değiştirecek bomba bir transfer gerçekleşti. Başarılı oyuncu Levent Sülün EDHO'nun kadrosuna katıldı ve yeni bölüm itibariyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Levent Sülün kimdir? İşte merak edilenler…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
LEVENT SÜLÜN KİMDİR?
Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu.
Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta, ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.
Levent Sülün, Diriliş Ertuğrul dizisinde Simko karakterini canlandırmıştır.
Rol Aldığı Diziler:
Diriliş: Ertuğrul (3., 4. Sezon, Simko, 2016-2017)
Ne Münasebet (2015)
Gölgedekiler (İskender, 2014)
Unutamam Seni (TV Filmi 2013)
Yamak Ahmet (2. Sezon, Hülasa, 2012)
Kurşun Bilal (Tayfun, 2011)
Kayıp Aranıyor (2011)
Kızım Nerede (Öğretmen Erkan, 2010)
Kanıt (2010)
Hırçın Kız Kadife (TV Filmi 2009)
Geniş Aile (3 Sezon, Kenan, 2009-2011)
Gece Gündüz (Meriç, 2008)
Ateş ve Barut (Çaylak Ferit, 2008)
Kurtlar Vadisi Pusu (8. Sezon, John Smith, 2014)
Dudaktan Kalbe (2 Sezon, Rasim, 2007-2008)
İmkansız Aşk (Dimitri, 2006)
İki Aile (Psikolog, 2006)
Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (TV Filmi 2006)
Doktorlar (2., 3. Sezon, Müfit, 2007-2008)
Acemi Cadı (Hulki Hoca, 2006)
Hırsız Polis (2 Sezon, Polis, 2005-2006)
Gümüş (2005)
Belalı Baldız (Tuncay, 2005)
Omuz Omuza (2004)
Kenanda bir Kuyu (İlyas, Büyüklüğü, TV Filmi 2004)
Kalp Gözü (Suat, 2004)
Gizli Dünyalar (2004)
Gece Yürüyüşü (Apo, 2004)
Büyük Yalan (Türker, 2004)
Büyük Buluşma (2 Sezon Tacizci/Tesisatçı, 2004-2005)
Bir Dilim Aşk (2004)
Aşkımızda Ölüm Var (2004)
Mühürlü Güller (2003)
Kampüsistan (Öğretmen, 2003)
Estağfurullah Yokuşu (Kaan, 2003)
Alacakaranlık (2003)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)
Seni Yaşatacağım (2002)
En Son Babalar Duyar (2002)
Beşik Kertmesi (2002)
Başımıza Gelenler (2002)
Çifte Bela (2001)
Tatlı Hayat (2001)
Benimle Evlenir misin (2001)
Evdeki Yabancı (2000)
Dadı (2000)
Günaydın İstanbul Kardeş (1999)
Yasemince (1997)
Ruhsar (1997)
Eltiler (1997)
Böyle mi Olacaktı (1997)
Baba Evi (1997)
Tatlı Kaçıklar (1996)
Çiçek Taksi (Levent, 1995)
Suçlu Kim (1994)