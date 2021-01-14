Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, neden yok? Perşembe akşamları milyonlar tarafından heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın ölümü ve Ümit'in gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin bu akşam kanalın yayın akışında yer almadığını gören izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Ocak ATV yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Dizinin yerine bu hafta Türkiye Kupası karşılaşması Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ekranlarda olacak. Bir Zamanlar Çukurova gelecek hafta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

İşte 14 Ocak 2021 ATV yayın akışında yer alan yapımlar;