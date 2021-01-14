Kurtlar Vadisi'nde Pala rolüyle karşımıza çıkan Yüksel Arıcı dizinin dikkat çekenlerden karakterden birisi oldu ve dizinin sıkı takipçileri tarafından halen efsane olarak anılıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin 2. ve 3. sezonunda Pala karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran Yüksel Arıcı dizinin efsanelerinden birisi olmuştu. Yüksel Arıcı son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Vehbi karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Usta oyuncunun domates topladığı görüntülerde Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini tekrar ediyor.
YÜKSEL ARICI KİMDİR?
Yüksel Arıcı 7 Mart 1963'te Adana'da dünyaya geldi. Adana'da doğan Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim almıştır.
1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır.
1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Vehbi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
DİZİLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vehbi, 2015-2017
Kayıp, 2013
Uçurum, 2012
Kurt Kanunu, 2012, Hasip Ağa
Sürgün Hayatlar, 2008, Tufan
Sıla, 2006
Hacı, 2006
Güz Yangını, 2005
Saçsaça Başbaşa, 2004, Mahmut
Cennet Mahallesi, 2004
Şarkılar Seni Söyler, 2003
Kurtlar Vadisi, 2004, Pala
Babam ve Biz, 2001
Hesabım Bitmedi, 1998
İlişkiler, 1997, Nihat
Kurtuluş, 1996, Albay Stimber
Sahte Dünyalar, 1995, Kahraman Okay
Gölge Çiçeği, 1995, Erol
Aşk ve Gurur, 1995, Sait
Kaygısızlar, 1994, Ustura Kamil
Bay Kamber, 1994
Aziz Ahmet, 1994
Alem Buysa, 1994
Yaz Evi, 1993
Süper Baba, 1993, Avukat Cemal
Saygılar Bizden, 1993
Ana, 1991