Kurtlar Vadisi'nde Pala rolüyle karşımıza çıkan Yüksel Arıcı dizinin dikkat çekenlerden karakterden birisi oldu ve dizinin sıkı takipçileri tarafından halen efsane olarak anılıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin 2. ve 3. sezonunda Pala karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran Yüksel Arıcı dizinin efsanelerinden birisi olmuştu. Yüksel Arıcı son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Vehbi karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Usta oyuncunun domates topladığı görüntülerde Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini tekrar ediyor.

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

Yüksel Arıcı 7 Mart 1963'te Adana'da dünyaya geldi. Adana'da doğan Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim almıştır.