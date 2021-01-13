Koronavirüse yakalanan ve durumunun ağır olduğu hastaneye kaldırıldığı iddialarının magazin gündeminde büyük yankı uyandırdığı Songül Öden'in sağlık durumu merak edilerek çok fazla araştırılan bilgilerden biri oldu. Koronavirüse yakalanan Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanı sıra güzel oyuncusunun hayatı hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Songül Öden kimdir? Sorusunun yanıtını da haberimizde derledik.
SONGÜL ÖDEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden'in durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Sevenlerini korkutan bu iddia sonrasında ünlü oyuncunun mejaneri haberlerde gerçeklik payı olmadığını söyledi. Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.
SONGÜL ÖDEN KİMDİR?
Songül Öden, 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında Vasiyet dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.
Songül Öden, 2002'de tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile evlenmiş ancak 2011 yılında boşanmıştır.
Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Songül Öden, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.
Songül Öden'in rol aldığı diziler ve filmler:
1999 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)
2001 – Vasiyet (Ruhinaz) (TV Dizisi)
2002 – Havada Bulut (Ayşe) (TV Dizisi)
2005 – 2007 – Gümüş (Gümüş) (TV Dizisi)
2007 – Sınır (Didem) (Kısa Film)
2008 – Vazgeç Gönlüm (Ezra) (TV Dizisi)
2009 – Acı Aşk (Ayşe) (Sinema Filmi)
2010 – Mükemmel Çift (Ayça) (TV Dizisi)
2011 – 72. Koğuş (Meryem) (Sinema Filmi)
2011 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin) (TV Dizisi)
2015 – Serça Sarayı (Serçe) (TV Dizisi)
2015 – Ekşi Elmalar (Türkan) (Sinema Filmi)
2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Handan) (Sinema Filmi)
2017 – Kayıtdışı (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Fi (Yıldız) (TV Dizisi)
2018 – Payitaht Abdülhamit (Çöl Tilkisi Gertrude Bell) (TV Dizisi)
2019 – Bir Aile Hikayesi (Reyhan) (TV Dizisi)