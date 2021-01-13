Koronavirüse yakalanan ve durumunun ağır olduğu hastaneye kaldırıldığı iddialarının magazin gündeminde büyük yankı uyandırdığı Songül Öden'in sağlık durumu merak edilerek çok fazla araştırılan bilgilerden biri oldu. Koronavirüse yakalanan Songül Öden'in sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanı sıra güzel oyuncusunun hayatı hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Songül Öden kimdir? Sorusunun yanıtını da haberimizde derledik.