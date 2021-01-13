Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen isim Sena Özdemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. İddialı yarışmacılar ile yeni sezonuna başlayan TV8'in fenomen yarışmasında ilk elenen isim Sena Özdemir oldu ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yerine yedeklerden yeni bir yarışmacı gelecek. Bu gelişme üzerine Survivor Sena'nın hayatına dair bilgiler araştırılır oldu. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?
2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.
Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir'de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.
Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor
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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI:
Aleyna
Ayşe
Emin
Hanzade
Sancakay
Steven
Sultan Reşat
Uğurtan
Yiğit
Yunus Emre
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Özbek
Batuhan Karacakaya
Cemal Hünal
Çağrı Atakan
Hayrettin
İsmail Balaban
Melis Sezer
Merve Aydın
Meryem Kasap
Öykü Çelik
İlayda