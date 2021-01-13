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    • Magazin
    • 13.01.2021 11:31
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    • 13.01.2021 11:31
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? , , ? Soruları yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması yeni sezonuna başladı ve heyecanla izleniyor. Yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmişti ve dün heyecanlı bir ada konseyi vardı. Sena Özdemir Survivor 2021’den ilk elenen yarışmacı oldu. Bu gelişme üzerine izleyiciler hayatına dair bilgileri araştırır oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor Sena kimdir?

    Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen isim Sena Özdemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. İddialı yarışmacılar ile yeni sezonuna başlayan TV8'in fenomen yarışmasında ilk elenen isim Sena Özdemir oldu ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yerine yedeklerden yeni bir yarışmacı gelecek. Bu gelişme üzerine Survivor Sena'nın hayatına dair bilgiler araştırılır oldu. İşte ayrıntılar…

    SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

    2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

    Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir'de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

    Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor

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    SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI:

    Aleyna
    Ayşe
    Emin
    Hanzade
    Sancakay
    Steven
    Sultan Reşat
    Uğurtan
    Yiğit
    Yunus Emre

    SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

    Barış Özbek
    Batuhan Karacakaya
    Cemal Hünal
    Çağrı Atakan
    Hayrettin
    İsmail Balaban
    Melis Sezer
    Merve Aydın
    Meryem Kasap
    Öykü Çelik
    İlayda
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    Haberler Magazin Survivor Sena kimdir? Survivor 2021’den ilk elenen isim Sena Özdemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?