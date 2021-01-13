Hafta boyunca yapılan yarışlarda, dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımından üç kişi dün ada konseyinde oldukça gergin anlar yaşadı. Yeni gelen yarışmacıların hiçbiri elenmek istemiyordu, SMS oyları gelince kimin gideceği de belli oldu. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıkladı. Peki Survivor kim elendi? Eleme adayları kimlerdi? Survivor 2021 ilk hafta SMS birincisi kim oldu? İşte yanıtları…
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.
12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.
Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.
SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI
1. Poyraz
2. Reşat
3. Ayşe
4. Emin
5. Hanzade
6. Yunus Emre
7. Steven
8. Dora
9. Aleyna
10. Sena
11. Sancakay