SURVIVOR KİM ELENDİ?



Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.