Ankara oyun havası ile tanınan Çekirge şarkısı ile 2000'li yıllara damgasını vuran Oğuz Yılmaz, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca yeniden gündem konusu oldu. İzleyiciler şarkıcının hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.
1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.
OĞUZ YILMAZ ÇEKİRGE ŞARKI SÖZLERİ
Çekirgeyi salıverdim
Çekirgeyi salıverdim
Yazıya, yazıya
Yazıya, yazıya
Ot koymadı koyun ile
Ot koymadı koyun ile
Kuzuya, kuzuya
Kuzuya, kuzuya
Hoplayıver çekirge
Zıplayıver çekirge
Benim canım çekirge
Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
Hoplayıver çekirge
Zıplayıver çekirge
Benim canım çekirge
Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
Çekirgenin ayağında
Çekirgenin ayağında
Narindi, narindi
Narindi, narindi
Ben de sandım kaymakamı
Ben de sandım kaymakamı
Gelini, gelini
Gelini, gelini
Hoplayıver çekirge
Zıplayıver çekirge
Benim canım çekirge
Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
Hoplayıver çekirge
Zıplayıver çekirge
Benim canım çekirge
Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
Çekirgenin ayağında
Çekirgenin ayağında
Çizmesi, çizmesi
Çizmesi, çizmesi
Ne hoş olur tatlım senle
Ne hoş olur bi' denem senle
Gezmesi,…