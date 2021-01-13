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    • Magazin
    • 13.01.2021 10:30
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    • 13.01.2021 10:30
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    Sabah saatlerinden bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Çekirge şarkısı ile hafızalara kazınan ve dillere dolanan şarkıcı bugün programına konuk oldu. Samimi sohbeti ve seslendirdiği şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Arama motorları üzerinden , , ? Sorgulamaları da yapılmaya başlandı. İşte Oğuz Yılmaz hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Oğuz Yılmaz kimdir?

    Ankara oyun havası ile tanınan Çekirge şarkısı ile 2000'li yıllara damgasını vuran Oğuz Yılmaz, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca yeniden gündem konusu oldu. İzleyiciler şarkıcının hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

    Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.

    1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

    OĞUZ YILMAZ ÇEKİRGE ŞARKI SÖZLERİ

    Çekirgeyi salıverdim
    Çekirgeyi salıverdim
    Yazıya, yazıya
    Yazıya, yazıya
    Ot koymadı koyun ile
    Ot koymadı koyun ile
    Kuzuya, kuzuya
    Kuzuya, kuzuya
    Hoplayıver çekirge
    Zıplayıver çekirge
    Benim canım çekirge
    Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
    Hoplayıver çekirge
    Zıplayıver çekirge
    Benim canım çekirge
    Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge

    Çekirgenin ayağında Çekirgenin ayağında
    Narindi, narindi
    Narindi, narindi
    Ben de sandım kaymakamı
    Ben de sandım kaymakamı
    Gelini, gelini
    Gelini, gelini
    Hoplayıver çekirge
    Zıplayıver çekirge
    Benim canım çekirge
    Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
    Hoplayıver çekirge
    Zıplayıver çekirge
    Benim canım çekirge
    Bıdı, bıdı, bıdı, bıdı çekirge
    Çekirgenin ayağında
    Çekirgenin ayağında
    Çizmesi, çizmesi
    Çizmesi, çizmesi
    Ne hoş olur tatlım senle
    Ne hoş olur bi' denem senle
    Gezmesi,…
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