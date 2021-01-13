Engin Akyürek

"Engin Akyürek'in yıldızı çok yüksek. Bu yıl da sadece başarılarıyla ön planda olacak. Çok ses getirecek bir film projesinde yer alacak. Ancak aşkta yine yüzü gülmeyecek. Uzun soluklu olmayan birliktelikler yaşıyor ama ne yazık ki yürekten istediği aşk ona bir türlü gelmiyor. Çocukluk travmalarından kurtulması lazım."