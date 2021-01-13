Taner Cindoruk, Caner Cindoruk'tan sadece bir yaş küçük. O da abisi gibi kulislerde büyümüş ve Adana Seyhan Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış. İstanbul'a geldiğinde de bir süre dublaj sektöründe çalışmış. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle başlayan dizi kariyerinde son olarak "Muhteşem Yüzyıl Kösem"in son sezonunda oynadı. Ama bir yandan da yazmaya devam etti! Şiirleri önemli edebiyat dergilerinde yayınlanan Taner Cindoruk, ödüller de aldı.