Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a bak sen! Resmen maaile ortalığı ele geçirmişler babasından, kardeşine hatta amcasına kadar... Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisinin oyuncularına dair merak edilenler var. Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk'un hayatı ve ailesi ilgi odağı oldu. Oyuncunun kardeşinin ve amcasının kim olduğunu öğrenenler gerçeklere şaştı kaldı. Gelin yakından bakalım.
Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, bu sezonun en ses getiren dizilerinden "Sadakatsiz"de canlandırdığı Volkan karakteriyle kariyerini arşa çıkardı.
Üç sezon süren ve çok beğenilen "Kadın" dizisinde oynadığı Sarp'ın ardından yine çok yüksek reytingli bir işte yer alan Cindoruk, popülerlik konusunda seviye atladı. Hal böyle olunca, gözler Cindoruk'un özel yaşamına da çevrildi. İlk göze çarpan ise sektördeki diğer Cindoruklarla olan bağı oldu.
Caner Cindoruk, Adanalı bir ailenin çocuğu. Cindoruk'un babası iki kez "Orhan Kemal Öykü Ödülü" kazanan başarılı hikayeci Zafer Doruk. Hem de fabrika işçiliği, esnaflık ve işportacılık gibi işler yaparak geçinirken yazmaya da vakit ayırarak bunu başarmış.
Caner Cindoruk da bu durumu, "Sanat tüm zorluğa rağmen hayatımızdaydı. Hayata böyle tutunuyoruz. Bu bizim yaşam biçimimiz" diyerek anlatıyor.
Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk, Caner Cindoruk'un amcası.14 yaşında ayakkabıcıda çalışırken arkadaşlarının tavsiyesiyle rota değiştirmiş ve şehir tiyatrosunda yer gösterici olmuş.
Sonra da orada açılan kurslara girmiş ve bir oyunda rol kapıp profesyonel olmuş. Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurup sanat yönetmenliğini üstlenmiş. Ama Adana'da daha fazla ileri gidemeyeceğini hissetmiş ve İstanbul'a gelmiş.
Taner Cindoruk, Caner Cindoruk'tan sadece bir yaş küçük. O da abisi gibi kulislerde büyümüş ve Adana Seyhan Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış. İstanbul'a geldiğinde de bir süre dublaj sektöründe çalışmış. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle başlayan dizi kariyerinde son olarak "Muhteşem Yüzyıl Kösem"in son sezonunda oynadı. Ama bir yandan da yazmaya devam etti! Şiirleri önemli edebiyat dergilerinde yayınlanan Taner Cindoruk, ödüller de aldı.
Münir Can Cindoruk, ailenin en küçük çocuğu. O da abileri gibi Adana Seyhan Şehir Tiyatrosu'nda sahne tozu yuttuktan sonra İstanbul'un yolunu tutmuş. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan Münir Can Cindoruk, ilk kamera önü deneyimini de abisi Caner Cindoruk'la beraber "Kelebek" filminde yaşamış.