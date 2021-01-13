Hayal Kahraman Özalp kimdir? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman kaç yaşında, nereli?

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman Özalp'in kim ve kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Gökalp'le boşanma kararı aldı. Peki, Hayal Kahraman Özalp kimdir? İşte Hayal Kahraman Özalp'ın hayatı hakkında bilgiler.
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çocuklar Duymasın Duygu merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın Duygu hakkında merak edilen Hayal Kahraman kimdir, Hayal Kahraman hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ÇOCUKLAR DUYMASIN HAYAL KAHRAMAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Nisan 1985
Kaç yaşında: 35 yaşında
Nereli: Büyükada
Boy: 1,71 m
Hayal Kahraman
1985 yılında İstanbul Büyükada'da doğdu. 2008' de TRT'de yayınlanan Kadir İnanır'ın baş rolü paylaştığı İpsiz Recep dizisinde Leyla'yı, 2009'da İstanbul'da Aşık Oldum dizisinde Işıl olarak oynadı. 2010 yılının Temmuz ayında İpsiz Recep'te rol arkadaşı olan Murat Kahraman Özalp ile evlilikten sonra Hayal Kahraman Özalp adını aldı. Tekrar başlayan Çocuklar Duymasın dizisinde büyümüş Duygu karakterini canlandırmıştır.