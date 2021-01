1989'da "Cutting Class" isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine "Dünyanın En Seksi Adamı" unvanını layık görmesine neden olacak olan, "Thelma & Louise"deki on beş dakikalık rolü geldi. Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı "Interview With The Vampire" (1994), "12 Maymun" (1995), "Seven" (1995), "Fight Club" (1999) gibi pek çok filmde oynadı.

Aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. 2006 yapımı En iyi Film Oscarı alan The Departed filminin yapımcısıydı.2014 Oscar ödüllerinde Brad Pitt'in yapımcılığını yaptığı 12 Yıllık Esaret filmi en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı.