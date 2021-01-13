SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Sadakatsiz'in geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Heyecanla beklenen Sadakatisiz'in yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.