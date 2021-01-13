Her hafta Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi konusuyla da oldukça dikkat çekiyor. İlgiyle izlenen dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmayınca Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Sadakatsiz 13. bölüm fragmanında Volkan kıskançlık krizine girişi dikkat çekiyor. İşte yaşanacaklar…
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI
Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Sadakatsiz'in geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Heyecanla beklenen Sadakatisiz'in yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?
Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.