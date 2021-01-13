Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana heyecanla takip edilen Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Naci'nin aniden yere düşmesi izleyicileri şaşırttı. Safiye'nin "Şiirini okumayacağım. Seni de görmek istemiyorum. Git yanımdan, gelme bir daha." sözlerine karşı "Safiye dur gitme" diyen Naci bir anda gözyaşları içinde yere yığılıyor. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'i Masumlar Apartmanı'nda ayrılacağı konuşulurken gözler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılacağı iddiaları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
AYRILIK İDDİALARI
Tansel Öngel tarafından canlandıran Naci karakterinin diziye veda edeceği iddiaları kulislerde sıkça konuşulurken gözler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Merak edilen birçok sorunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.
Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır.
Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.
Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır.
Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir.
Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur.
Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.